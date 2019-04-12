На Донбассе девять обстрелов, боевики не гнушаются запрещенным вооружением
12 апреля, 2019, 19:40
В зоне проведения ООС на Донбассе без потерь среди украинских военнослужащих
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Так, с начала текущих суток боевики девять раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, из них трижды - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Также вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
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