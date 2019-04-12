Минобороны проверит, уклонялся ли Зеленский от службы в армии в 2014 году
Об этом она сказала во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Интерфакс-Украина.
"В СМИ прошла информация, что один из кандидатов не готов брать на себя функции защитника. Речь идет о том, что якобы в 2014 году господин Зеленский отказался от призыва, то есть отказался выполнять функции защитника. Поэтому услышать официальный ответ на этот вопрос на данный момент для общества чрезвычайно важно", - сказала Чорновил.
Она передала запрос первому заместителю министра обороны Ивану Руснаку.
"Нужно подтвердить или опровергнуть эту информацию как можно быстрее. Поэтому я сейчас передаю этот запрос", - добавила она.
Чорновил напомнила, что за уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность.
"Мы сегодня постараемся Вам дать ответ на депутатский запрос. И всю информацию выложим в установленном порядке", - заявил Руснак.
- Напомним, в распоряжении телеканала "Прямой" появилась информация о том, что Владимир Зеленский 4 раза уклонялся от службы в армии.
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