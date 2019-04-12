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Минобороны проверит, уклонялся ли Зеленский от службы в армии в 2014 году


фото: vezha.vn.ua
12 апреля нардеп фракции "Народный фронт" Татьяна Чорновил попросила Министерство обороны Украины проверить информацию о якобы уклонении шоумена, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского от мобилизации в 2014 году

Об этом она сказала во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Интерфакс-Украина.

"В СМИ прошла информация, что один из кандидатов не готов брать на себя функции защитника. Речь идет о том, что якобы в 2014 году господин Зеленский отказался от призыва, то есть отказался выполнять функции защитника. Поэтому услышать официальный ответ на этот вопрос на данный момент для общества чрезвычайно важно", - сказала Чорновил.

Она передала запрос первому заместителю министра обороны Ивану Руснаку.

"Нужно подтвердить или опровергнуть эту информацию как можно быстрее. Поэтому я сейчас передаю этот запрос", - добавила она.

Чорновил напомнила, что за уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность.

"Мы сегодня постараемся Вам дать ответ на депутатский запрос. И всю информацию выложим в установленном порядке", - заявил Руснак.

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