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Лидер "Реала" решил покинуть клуб


фото: Reuters
Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос может покинуть клуб по окончании сезона

Об этом сообщает AS.

По данным издания, немецкий футболист считает, что его время в команде подошел к концу, и хочет нового вызова. 29-летний Тони Кроос планирует оставить "Реал" в летнее трансферное окно.

Зинедин Зидан не горит желанием расставаться с Кроосом, который был одним из ключевых элементов успехов клуба в последние годы. Однако мадридцы готовы учесть пожелания игрока и могут продать его, если получат выгодное предложение.

Также, по информации издания, трансфер Крооса должен помочь приходу в "Реал" нового звездного полузащитника. Клуб интересуется Полем Погба с "Манчестер Юнайтед" и Кристиан Эриксеном из "Тоттенхэма".

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