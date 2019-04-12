Лидер "Реала" решил покинуть клуб
12 апреля, 2019, 13:28
Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос может покинуть клуб по окончании сезона
Об этом сообщает AS.
По данным издания, немецкий футболист считает, что его время в команде подошел к концу, и хочет нового вызова. 29-летний Тони Кроос планирует оставить "Реал" в летнее трансферное окно.
Зинедин Зидан не горит желанием расставаться с Кроосом, который был одним из ключевых элементов успехов клуба в последние годы. Однако мадридцы готовы учесть пожелания игрока и могут продать его, если получат выгодное предложение.
Также, по информации издания, трансфер Крооса должен помочь приходу в "Реал" нового звездного полузащитника. Клуб интересуется Полем Погба с "Манчестер Юнайтед" и Кристиан Эриксеном из "Тоттенхэма".
- Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Погба может летом перейти в испанский "Реал".
- Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл перессорился с партнерами и болельщиками, из-за чего клуб намерен расстаться с валлийцем .
- Полузащитник "Челси" Эден Азар прокомментировал свой возможный переход в "Реал" .
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-
10 апреля, 2019 Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины
-
9 апреля, 2019 Команда Зе. Кто ведет Зеленского к власти
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-
10 апреля, 2019 Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины