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Ломаченко - Кролла: украинец рассказал, какое значение имеет имя соперника


фото: Reuters
Украинский боксер Василий Ломаченко прокомментировал предстоящий бой против британца Энтони Кроллы

Слова Ломаченко приводит Boxing Scene.

"Мне абсолютно все равно, кто станет моим противником. В поединках я стараюсь демонстрировать свои навыки, а имя оппонента не имеет никакого значения. Моя задача - показать хороший бой для всех зрителей", - заявил украинец.

Бой Ломаченко с Кролла пройдет сегодня ночью в Staples Center в Лос-Анджелесе.

  • Напомним, 11 апреля украинский боксер Василий Ломаченко провел первую дуэль взглядов с британцем Энтони Кроллой.
  • Украинец Василий Ломаченко и британец Энтони Кролла приняли участие в традиционной церемонии взвешивания.
  • 12 апреля стали известны уточненные данные о гонорарах украинского боксера Василия Ломаченко и британца Энтони Кролла.
  • Промоутер Василия Ломаченко американец Эдди Хирн прокомментировал, сможет ли британец Энтони Кролла подобрать ключ к украинцу.

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