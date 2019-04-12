Ломаченко - Кролла: украинец рассказал, какое значение имеет имя соперника
12 апреля, 2019, 15:49
Украинский боксер Василий Ломаченко прокомментировал предстоящий бой против британца Энтони Кроллы
Слова Ломаченко приводит Boxing Scene.
"Мне абсолютно все равно, кто станет моим противником. В поединках я стараюсь демонстрировать свои навыки, а имя оппонента не имеет никакого значения. Моя задача - показать хороший бой для всех зрителей", - заявил украинец.
Бой Ломаченко с Кролла пройдет сегодня ночью в Staples Center в Лос-Анджелесе.
- Напомним, 11 апреля украинский боксер Василий Ломаченко провел первую дуэль взглядов с британцем Энтони Кроллой.
- Украинец Василий Ломаченко и британец Энтони Кролла приняли участие в традиционной церемонии взвешивания.
- 12 апреля стали известны уточненные данные о гонорарах украинского боксера Василия Ломаченко и британца Энтони Кролла.
- Промоутер Василия Ломаченко американец Эдди Хирн прокомментировал, сможет ли британец Энтони Кролла подобрать ключ к украинцу.
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