Ким Чен Ына переизбрали главой Госсовета КНДР

12 апреля, 2019, 08:26

В Северной Корее лидера КНДР Ким Чен Ына переизбрали главой Госсовета

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На первой сессии 14-го Верховного народного собрания избрали нового премьер-министра Северной Кореи - им стал старший член правящей Трудовой партии Ким Чжэ Рен.

Также был избран глава президиума Верховного народного собрания, на эту должность назначен Цой Рен Хэ.

Напомним, что Ким Чен Ын является главой Государственного совета КНДР с 2016 года, главой Трудовой партии Кореи (ТПК), а также высшим руководителем КНДР с 2011 года.