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Княжицкий: Сегодняшние президентские выборы - это и есть борьба украинцев за построение своего государства против его уничтожения


фото: Володимир Струмовський
Об этом сказал глава Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий во время 12-го Киевского форума по безопасности в пятницу, 12 апреля

"Украина накануне выборов заходит в потенциально конфликтную ситуацию, которая может вызвать новый Майдан, дополнительную агрессию со стороны РФ, потерю территорий. И вызовы, которые стоят перед Украиной, являются более серьезными, наши европейские соседи могут быть втянуты в это противостояние, ведь в случае, если Украина станет членом восстановленного Советского Союза и вернется под российское влияние - то Польша станет буферной страной между цивилизациями", - сказал он.

Княжицкий также отметил, западные партнеры часто воспринимают Украину, как Польшу или Чехию. Однако, влияние России на Украину и на украинские выборы являются несоизмеримо с таким влиянием Кремля на другие страны. Война носит гибридный характер. Она происходит не только на фронте, но и в СМИ, культуре. Россия ставит своей целью привести к украинской власти любого, лишь бы не действующих руководителей государства.

"За эти пять лет в условиях войны нам удалось многого достичь. Однако, сейчас мы стоим перед началом обратной реакции, которая может не только затормозить развитие, но и отбросить нас назад, вызвать дополнительные потрясения как в Украине, так и в мире. Но я убежден, что Украина преодолеет эти вызовы", - сказал глава Комитета по вопросам культуры и духовности

Напомним, "Киевский Форум" основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" проходит ежегодно с 2007 года. Это платформа для дискуссий на высоком международном уровне по актуальным вопросам национальной безопасности вопросам безопасности Черноморского региона, Европы и мира.

В этом году Киевский Форум по безопасности, проходящий 11-12 апреля, собрал более тысячи участников, среди которых - высокие должностные лица Украинского государства и государственного руководства, дипломатии и экспертной среды из более чем 20 стран мира.

 

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