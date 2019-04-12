Кейт Миддлтон готовится стать королевой Британии, - СМИ
Об этом говорится в ее интервью для портала US Weekly, пишет РБК-Украина.
Связь между Кейт Миддлтон и королевой Елизаветой в течение многих лет развивался и процветала, а после переезда принца Уильяма и Кейт из Норфолка в Кенсингтонский дворец между ними воцарилась настоящая дружба.
Ребекка Лонг рассказала, что они часто вместе пьют послеобеденный чай и королева явно взяла Кейт Миддлтон под свою опеку. Еще один источник из окружения королевского дворца сообщил, что Елизавета II начала подготовку герцогини Кембриджской к тому, чтобы она стала королевой. Они вместе появляются на торжественных мероприятиях и общественность отмечает теплоту в их общении, а также то, что герцогиня Кембриджская стала внимательнее относиться к своему гардеробу.
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