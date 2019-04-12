Кейт Миддлтон готовится стать королевой Британии, - СМИ

12 апреля, 2019, 17:07

Исследователь-историк королевской семьи Ребекка Лонг заявила, что Кейт Миддлтон готовится стать королевой Великобритании

Об этом говорится в ее интервью для портала US Weekly, пишет РБК-Украина.

Связь между Кейт Миддлтон и королевой Елизаветой в течение многих лет развивался и процветала, а после переезда принца Уильяма и Кейт из Норфолка в Кенсингтонский дворец между ними воцарилась настоящая дружба.

Ребекка Лонг рассказала, что они часто вместе пьют послеобеденный чай и королева явно взяла Кейт Миддлтон под свою опеку. Еще один источник из окружения королевского дворца сообщил, что Елизавета II начала подготовку герцогини Кембриджской к тому, чтобы она стала королевой. Они вместе появляются на торжественных мероприятиях и общественность отмечает теплоту в их общении, а также то, что герцогиня Кембриджская стала внимательнее относиться к своему гардеробу.