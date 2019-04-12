//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Кейт Миддлтон готовится стать королевой Британии, - СМИ

Исследователь-историк королевской семьи Ребекка Лонг заявила, что Кейт Миддлтон готовится стать королевой Великобритании

Об этом говорится в ее интервью для портала US Weekly, пишет РБК-Украина.

Связь между Кейт Миддлтон и королевой Елизаветой в течение многих лет развивался и процветала, а после переезда принца Уильяма и Кейт из Норфолка в Кенсингтонский дворец между ними воцарилась настоящая дружба.

Ребекка Лонг рассказала, что они часто вместе пьют послеобеденный чай и королева явно взяла Кейт Миддлтон под свою опеку. Еще один источник из окружения королевского дворца сообщил, что Елизавета II начала подготовку герцогини Кембриджской к тому, чтобы она стала королевой. Они вместе появляются на торжественных мероприятиях и общественность отмечает теплоту в их общении, а также то, что герцогиня Кембриджская стала внимательнее относиться к своему гардеробу.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 апреля, 2019 пятница

больше новостей

12 апреля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать