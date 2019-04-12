Гол украинца стал победным для его команды в Турции

12 апреля, 2019, 10:21

Украинский форвард "Адана Демирспора" Александр Гладкий забил гол в Турции и принес победу своей команде

Об этом сообщает Spor Toto в Twitter.

Украинец Александр Гладкий забил мяч в матче 27-го тура первой лиги Турции против "Умраниеспора" (3: 1).

Гладкий поразил ворота на 73-й минуте. Для его команды это был второй гол, который стал победным. На 80-й Александр был заменен. Также в этом поединке Гладкий получил желтую карточку.

За "Адана Демирспор" украинец провел 5 матчей, в которых отличился 3 голами.

В Украине Александр Гладкий защищал цвета "Шахтера", "Динамо", "Днепра", "Металлиста", "Карпат" и "Черноморца".

GOL! Gladky 73 "(Asist: Legear) | Adana Demirspor 2-1 Ümraniyespor pic.twitter.com/GNVp9vENKY - Spor Toto 1. Lig (@ sportoto1ligcom) 11 апреля 2019 г.