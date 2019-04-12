//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Гол украинца стал победным для его команды в Турции


фото: adanademirspor.org.tr
Украинский форвард "Адана Демирспора" Александр Гладкий забил гол в Турции и принес победу своей команде

Об этом сообщает Spor Toto в Twitter.

Украинец Александр Гладкий забил мяч в матче 27-го тура первой лиги Турции против "Умраниеспора" (3: 1).

Гладкий поразил ворота на 73-й минуте. Для его команды это был второй гол, который стал победным. На 80-й Александр был заменен. Также в этом поединке Гладкий получил желтую карточку.

За "Адана Демирспор" украинец провел 5 матчей, в которых отличился 3 голами.

В Украине Александр Гладкий защищал цвета "Шахтера", "Динамо", "Днепра", "Металлиста", "Карпат" и "Черноморца".

  • Напомним, 27 сентября 2018 г. стало известно, что бывший футболист "Шахтера" Александр Гладкий оформил дубль за "Ризаспор" в 1/64 финала Кубка Турции.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 апреля, 2019 пятница

больше новостей

12 апреля, 2019 пятница

11 апреля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать