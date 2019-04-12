Гол украинца стал победным для его команды в Турции
12 апреля, 2019, 10:21
Украинский форвард "Адана Демирспора" Александр Гладкий забил гол в Турции и принес победу своей команде
Об этом сообщает Spor Toto в Twitter.
Украинец Александр Гладкий забил мяч в матче 27-го тура первой лиги Турции против "Умраниеспора" (3: 1).
Гладкий поразил ворота на 73-й минуте. Для его команды это был второй гол, который стал победным. На 80-й Александр был заменен. Также в этом поединке Гладкий получил желтую карточку.
За "Адана Демирспор" украинец провел 5 матчей, в которых отличился 3 голами.
В Украине Александр Гладкий защищал цвета "Шахтера", "Динамо", "Днепра", "Металлиста", "Карпат" и "Черноморца".
GOL! Gladky 73 "(Asist: Legear) | Adana Demirspor 2-1 Ümraniyespor pic.twitter.com/GNVp9vENKY- Spor Toto 1. Lig (@ sportoto1ligcom) 11 апреля 2019 г.
- Напомним, 27 сентября 2018 г. стало известно, что бывший футболист "Шахтера" Александр Гладкий оформил дубль за "Ризаспор" в 1/64 финала Кубка Турции.
Читайте также
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-
-
-
5 апреля, 2019 Виталий Портников: Анализы вместо намерений
-
Читайте также
-
-
-
5 апреля, 2019 Виталий Портников: Анализы вместо намерений