Глава Минобороны Судана взял на себя управление страной

12 апреля, 2019, 13:56

В четверг, 11 апреля, глава Минобороны Судана Ахмед Авад Ибн Сауд принес присягу в качестве главы военного совета, управляющего страной

Об этом сообщает Reuters.

Заместителем Ауфа в военном совете станет генерал-лейтенант Камаль Абдул Муроф Аль Махи, ранее возглавлявший суданский Генштаб.

Ранее министр обороны Судана объявил, что армия отстранила от власти президента Омара аль-Башира, который правит страной с 1989 года.

Он также объявил, что во время переходного периода, который продлится два года, страной будет управлять специально созданный военный совет.

Напомним, 11 апреля в Судане произошел военный переворот. Командование армии страны решило отстранить президента Омара аль-Башира и его окружения. В частности, отмечается, что сейчас закрыт столичный аэропорт.