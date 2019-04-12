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Глава Минобороны Судана взял на себя управление страной

В четверг, 11 апреля, глава Минобороны Судана Ахмед Авад Ибн Сауд принес присягу в качестве главы военного совета, управляющего страной

Об этом сообщает Reuters.

Заместителем Ауфа в военном совете станет генерал-лейтенант Камаль Абдул Муроф Аль Махи, ранее возглавлявший суданский Генштаб.

Ранее министр обороны Судана объявил, что армия отстранила от власти президента Омара аль-Башира, который правит страной с 1989 года.

Он также объявил, что во время переходного периода, который продлится два года, страной будет управлять специально созданный военный совет.

Напомним, 11 апреля в Судане произошел военный переворот. Командование армии страны решило отстранить президента Омара аль-Башира и его окружения. В частности, отмечается, что сейчас закрыт столичный аэропорт.

 

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