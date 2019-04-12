Глава Минобороны Судана взял на себя управление страной
12 апреля, 2019, 13:56
В четверг, 11 апреля, глава Минобороны Судана Ахмед Авад Ибн Сауд принес присягу в качестве главы военного совета, управляющего страной
Об этом сообщает Reuters.
Заместителем Ауфа в военном совете станет генерал-лейтенант Камаль Абдул Муроф Аль Махи, ранее возглавлявший суданский Генштаб.
Ранее министр обороны Судана объявил, что армия отстранила от власти президента Омара аль-Башира, который правит страной с 1989 года.
Он также объявил, что во время переходного периода, который продлится два года, страной будет управлять специально созданный военный совет.
Напомним, 11 апреля в Судане произошел военный переворот. Командование армии страны решило отстранить президента Омара аль-Башира и его окружения. В частности, отмечается, что сейчас закрыт столичный аэропорт.
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