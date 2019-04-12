Экс-советнику Обамы предъявлено обвинение за его работу в Украине на Януковича

12 апреля, 2019, 08:53

11 апреля высокопоставленному юристу в администрации 44-го президента США Барака Обамы Грегу Крейгу выдвинули обвинения в его работе на бывшего президента Украины Виктора Януковича

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В частности, Крейга обвиняют в связи с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году.

Крейг сразу после предъявления обвинений заявил, что не считает себя виновным, а судебное преследование называет "беспрецедентным и неоправданным".

Его также обвиняют в нарушении американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA), который обязывает лиц, которые лоббировали интересы иностранных государств или юридических лиц, регистрироваться в качестве иностранных агентов и раскрывать источники своего финансирования.

74-летнему Крейгу грозит 10 лет лишения свободы, если суд признает его виновным.

Причины для обвинений против Крейга связаны с его заявлениями в ходе расследования Министерства юстиции США относительно действий американских консультантов в Украине.

Он заявил, что он возглавлял группу юристов из нью-йоркской адвокатской конторы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, которые готовили независимый доклад для Министерства юстиции Украины.

В докладе должна была быть представлена объективная оценка судебного преследования правительством Януковича бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, которая была приговорена в 2011 году к 7 годам за решеткой по обвинению в коррупции.

Крейг в докладе раскритиковал поведение Тимошенко во время судебного разбирательства и сделал вывод, что ее права на надлежащую правовую процедуру не были нарушены.

Правительство Януковича, соответственно, использовало этот доклад для оправдания предварительного заключения Тимошенко перед Европейским судом по правам человека, а также для лоббирования законодателей в США.

Этот документ подготовили по поручению Пола Манафорта, экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас Манафорт отбывает тюремный срок за нарушение закона о лоббировании и за финансовые преступления.

Крейг заявил представителям Министерства юстиции США, что после внимательного изучения положений закона об иностранных агентах он решил, что ему и компании не следует регистрироваться.

Если бы Крейг и его фирма зарегистрировались, им бы пришлось раскрыть информацию о том, что основная часть выплаченного гонорара в $4 млн поступила от украинского миллиардера Виктора Пинчука.

По обвинительному заключению, Крэйг также не раскрыл, что Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP помогала в подготовке других обвинений против Тимошенко.