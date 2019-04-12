Дебаты Зеленского и Порошенко: силовиков будет больше, чем на Лиге чемпионов, - МВД
Об этом заявил директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, сообщает пресс-служба МВД в Facebook.
Он сказал, что в случае проведения дебатов между кандидатами в президенты на НСК "Олимпийский" будут проводиться очень жесткие, глубокие фильтрационные мероприятия при заходе на стадион, "и не удивляйтесь большому количеству правоохранителей, которые, возможно, будут и в большем количестве, чем это было во время Лиги чемпионов ".
В сообщении говорится, что правоохранители будут расположены в большем количестве локаций и зон.
"Мы будем работать над обеспечением правопорядка и безопасности в целом, а тем более во время дебатов на "Олимпийском", если они будут в таком необычном и весьма оригинальном и рискованном формате, что может быть впервые", - добавил Шевченко.
В МВД призвали граждан не провоцировать стражей порядка на конфликты и относиться к повышенным мерам безопасности с пониманием.
- Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".
- Порошенко согласился на участие в дебатах на стадионе и пригласил оппонента сдать анализы на содержание алкоголя и наркотиков в организме.
- В НСТУ заявили, что за дебаты на "Олимпийском" должны платить штабы кандидатов и рассказали, кому доверят вести дебаты.
- 5 апреля Зеленский сдал анализы на алкоголь и наркотики в Киеве перед дебатами в клинике "Евролаб".
- В то же время Порошенко сдал анализы в медпункте НСК "Олимпийский".
- От представителя Порошенко поступил запрос о проведении дебатов 14 и 19 апреля 2019 г., а от представителя Зеленского - на 19 апреля 2019 года.
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