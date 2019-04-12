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Дебаты Зеленского и Порошенко: силовиков будет больше, чем на Лиге чемпионов, - МВД


фото: REUTERS
В МВД заявили, что в случае проведения дебатов между кандидатами в президенты на НСК "Олимпийский" силовиков будет больше, чем на Лиге чемпионов

Об этом заявил директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

Он сказал, что в случае проведения дебатов между кандидатами в президенты на НСК "Олимпийский" будут проводиться очень жесткие, глубокие фильтрационные мероприятия при заходе на стадион, "и не удивляйтесь большому количеству правоохранителей, которые, возможно, будут и в большем количестве, чем это было во время Лиги чемпионов ".

В сообщении говорится, что правоохранители будут расположены в большем количестве локаций и зон.

"Мы будем работать над обеспечением правопорядка и безопасности в целом, а тем более во время дебатов на "Олимпийском", если они будут в таком необычном и весьма оригинальном и рискованном формате, что может быть впервые", - добавил Шевченко.

В МВД призвали граждан не провоцировать стражей порядка на конфликты и относиться к повышенным мерам безопасности с пониманием.

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