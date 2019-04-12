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ЦИК утвердила порядок выступлений Зеленского и Порошенко на Общественном

Центризбирком утвердил порядок предоставления эфирного времени кандидатам в президенты Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко на НОТУ

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании Центризбиркома, говорится в сообщении.

Отмечается, что 17 апреля на Общественном радио Владимиру Зеленскому предоставлено эфирное время с 19:00 до 19:30, Петру Порошенко - с 20:00 до 20:30.

Отмечается, что 18 апреля на Общественном телевидении Зеленскому предоставлено эфирное время с 20:00 до 20:30, Порошенко - с 20:51 до 21:21.

В пресс-службе добавляют, что эфирное время предоставляется за счет и в пределах средств государственного бюджета, выделенных на подготовку и проведение очередных выборов президента Украины.

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