ЦИК утвердила порядок выступлений Зеленского и Порошенко на Общественном
12 апреля, 2019, 19:52
Центризбирком утвердил порядок предоставления эфирного времени кандидатам в президенты Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко на НОТУ
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании Центризбиркома, говорится в сообщении.
Отмечается, что 17 апреля на Общественном радио Владимиру Зеленскому предоставлено эфирное время с 19:00 до 19:30, Петру Порошенко - с 20:00 до 20:30.
Отмечается, что 18 апреля на Общественном телевидении Зеленскому предоставлено эфирное время с 20:00 до 20:30, Порошенко - с 20:51 до 21:21.
В пресс-службе добавляют, что эфирное время предоставляется за счет и в пределах средств государственного бюджета, выделенных на подготовку и проведение очередных выборов президента Украины.
- Напомним, Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".
- Порошенко согласился на участие в дебатах на стадионе и пригласил оппонента сдать анализы на содержание алкоголя и наркотиков в организме.
- В НОТУ заявили, что за дебаты на "Олимпийском" должны платить штабы кандидатов и рассказали, кому доверят вести дебаты.
- 5 апреля Зеленский сдал анализы на алкоголь и наркотики в Киеве перед дебатами в клинике "Евролаб".
- В то же время, Порошенко сдал анализы в медпункте НСК "Олимпийский".
- От представителя Порошенко поступил запрос о проведении дебатов 14 и 19 апреля 2019 года, а от представителя Зеленского - на 19 апреля 2019 года. Штаб Владимира Зеленского проанонсировал дебаты на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19:00.
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-
10 апреля, 2019 Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины
-
9 апреля, 2019 Команда Зе. Кто ведет Зеленского к власти
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-
10 апреля, 2019 Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины