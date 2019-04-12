Без Киева теряется связь между Константинополем и Москвой, - Евстратий Зоря

12 апреля, 2019, 10:28

Архиерей Православной церкви Украины Евстратий Зоря заявил, что без Киева теряется звено связи между Константинополем и Москвой

Об этом он сказал на форуме безопасности, передает Еспресо.TV

По его словам Россия воюет с Украиной не за экономику, не за территорию, а за возрождение Российской империи.

"Без Киева, без нашей истории теряется звено связи между новым Римом, Константинополем и традицией восточной Римской империи и третьим Римом - Москвой и той имперской идеей, которая выросла из этого представления, что Москва является третим Римом. Потому что без князя Владимира, без Ярослава Мудрого, без Ольги, без Софии, без всего того, что здесь Московская государственность начинается с Ивана Калиты и Золотой Орды - чего никто не хочет там прямо признавать ", - сказал Евстратий Зоря.

Он отметил, что именно поэтому борьба идет за украинскую церковь, за историю и культуру, за традиции Украины для того, чтобы возродить свою империю.

"А что значит возродить Российскую империю? Это и есть один из крупнейших вызовов для глобальной мировой безопасности. Ибо мы видим, как эта империя вмешалась не только в Украину и постсоветское пространство, а как она вмешалась в Сирию, как она сейчас вмешивается в Венесуэлу, чток сейчас происходит в более чем 30 странах Африки, одновременно происходят политические процессы, которые включены, компании, так называемого, "повара Путина", - сказал он.