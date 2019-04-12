Авиакомпания SkyUp Airlines начнет летать во Францию
Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в Facebook.
"Сегодня мы открываем продажу билетов во Францию на SkyUp Airlines!" - сообщили в пресс-службе.
Из Харькова перелеты будут доступны по вторникам и пятницам. Стоимость билетов от 2714 грн - это меньше 100 евро - в одну сторону.
Из Киева в Париж авиакомпания начнет летать с 11 июня. Рейсы будут каждый вторник, четверг и воскресенье. Стоимость билета в одну сторону без багажа будет от 2248 грн.
Также авиакомпания запускает с 12 июня рейс Киев - Ницца. Полеты будут по средам и субботам. А стоимость билета стартует от 2917 грн в одну сторону без багажа.
На сайте авиакомпании сейчас уже доступны билеты на новое направление. Их можно приобрести также в кассах аэропорта и билетных агентствах.
Напомним, что в 2019 году компания-оператор Международного аэропорта "Харьков" "Нью Системс АМ", входит в группу DCH Александра Ярославского в партнерстве с лоукост-авиаперевозчиком SkyUp Airlines, расширяет сеть маршрутов на международных линиях.
Украинцам предложили перелеты на 5 маршрутах. В частности, с 25 мая доступны регулярные рейсы в Барселону (Испания), с 30 мая - в Ларнаку (Кипр), с 2 июня - в Римини (Италия), Кутаиси (Грузия) и Одессу.
Украинская авиакомпания SkyUp основана в июне 2017 года. Вместе с открытием новых регулярных направлений, перевозчик планирует запустить сезонные летние чартерные перелеты из Харькова на таких популярных туристических направлениях как Шарм-эль-Шейх (Египет), Тиват (Черногория), Монастырь (Тунис) и Анталия (Турция).
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