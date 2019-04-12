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Автошколу, в которой училась Зайцева, временно закрыли


фото: autoua
Работу автошколы, в которой училась Елена Зайцева, приостановили

Об этом сообщила начальник отдела информационной политики сервисных центров управления коммуникации Главного сервисного центра МВД Юлия Кундель, передает "UA Харьков".

"Теперь у школы есть две недели, чтобы устранить нарушения. Какие именно - в центре МВД пообещали рассказать завтра. Если изменений не будет - учебное заведение закроют", - отметила Кундель.

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