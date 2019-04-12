Автошколу, в которой училась Зайцева, временно закрыли
12 апреля, 2019, 15:32
Работу автошколы, в которой училась Елена Зайцева, приостановили
Об этом сообщила начальник отдела информационной политики сервисных центров управления коммуникации Главного сервисного центра МВД Юлия Кундель, передает "UA Харьков".
"Теперь у школы есть две недели, чтобы устранить нарушения. Какие именно - в центре МВД пообещали рассказать завтра. Если изменений не будет - учебное заведение закроют", - отметила Кундель.
- Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове в результате столкновения двух внедорожников погибли 6 пешеходов, еще 6 пострадали. Харьковские правоохранители задержали предполагаемую виновницу аварии. Ею оказалась 20-летняя водитель Lexus Елена Зайцева. Зайцеву в течение 2 лет 8 раз задерживали за нарушение правил.
- Защита Зайцевой перекладывал ответственность на другого водителя. Водитель Volkswagen Tuareg Геннадий Дронов утверждал, что когда он практически пересек перекресток, в него въехал Lexus. Прокуратура считает, что в ДТП виновны оба водителя.
- Экспертиза обнаружила следы кодеина в крови Зайцевой. Адвокат говорит, что нет доказательств наркотического опьянения Зайцевой.
- Приговор по делу об аварии на Сумской Киевский райсуд Харькова вынес 26 февраля. Оба обвиняемых Геннадий Дронов и Елена Зайцева приговорены к 10 годам лишения свободы с лишением права управления на три года.
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