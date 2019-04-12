Арсений Яценюк: Мы никогда не сойдем со своего пути. Наш путь - демократический, профессиональный и прозападный

12 апреля, 2019, 20:52

Мы должны убедить людей, что важны ценности и принципы - а не просто развлечение. И мы победим в этой борьбе

Об этом сказал лидер партии "Народный фронт", основатель Фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк, закрывая 12-й Киевский Форум по безопасности 12 апреля.

Он отметил, что политический истеблишмент - и не только в Украине, но и во всем мире "оказался в совершенно другом мире, столкнулся с новыми вызовами, другими подходами к политике".

Мировом политикума, подчеркнул лидер "Народного фронта", необходимо найти "пути, как достучаться до каждого жителя" - как в Украине, так и в США, Великобритании.

"История повторяется. И сейчас у нас есть силы избежать драмы, ведь мы практически на грани. По меньшей мере - на грани кризиса. Если это кризис, то я могу с этим согласиться как антикризисный менеджер. Кризис по крайней мере позволяет. Но если это драма - давайте сделаем все, чтобы избежать ее ", - сказал он.

Он также подчеркнул, что "остается оптимистом" относительно будущего нашей страны.

"Сейчас мы оказались перед вызовами, или кризисом, или опциями, или возможностями. И мы должны ответить на них. Ради Украины и процветающего будущего каждого украинца", - подчеркнул Арсений Яценюк.

"Мы никогда не сойдем со своего пути. Мы должны идти своим путем. Должны убедить людей, что важны ценности и принципы, а не просто развлечение. Это важные вещи, которые касаются жизни каждого", - подчеркнул он.

"Мы победим в этой борьбе. Мы должны идти своим путем, а наш путь - демократический, эффективный, профессиональный и прозападный ", - подчеркнул Арсений Яценюк.

В этом году Киевский Форум по безопасности, проходивший 11-12 апреля, собрал рекордное количество участников - более 1000 Среди них - высокие представители украинского государства и государственного руководства, дипломатии и экспертной среды из более чем 20 стран мира.

Киевский Форум по безопасности основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году. С тех пор Форум ежегодно становится платформой для дискуссий на высоком международном уровне по актуальным вопросам национальной безопасности, вопросам безопасности Черноморского региона, Европы и мира.

Другие новости из Киевского Форума по Безопасности: http://ksf.openukraine.org/ua.

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