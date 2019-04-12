12 апреля, 2019, 16:56

Шухевич, Ярош, Вятрович, Квит, мельниковская и бандеровская ОУН, Правый сектор, Самооборона Майдана, Свободные люди, КУН, Видсич, УНА-УНСО, МНК и многие другие патриотические структуры объединились для противодействия реваншу, локомотивом которого является Зеленский

Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат Андрей Левус.

Активисты отмечают, что их ключевая задача - не допустить российского реванша, который, учитывая ход политических событий, уже в полный рост встает перед Украиной.

" Владимир Зеленский , который имеет большие шансы на победу во втором туре президентских выборов, является вполне удобной фигурой для тех, кто хочет вернуть российскую повестку дня в стране", - подчеркивают представители патриотических организаций.

Участники инициативы распространили соответствующее заявление, в котором призвали украинский народ объединиться для отпора российской агрессии, защиты достижений революции Достоинства, внешнеполитического курса, государственности:

"Патриоты, майдановцы, активные представители украинского общества - все, кому не безразлична судьба государства - объединяются для защиты Украины, главных национальных и гражданских ценностей и достижений. Мы считаем, что сейчас самым важным является:

Отпор российской агрессии и возвращение оккупированных территорий Донбасса и Крыма; Интеграция в ЕС и НАТО, Укрепление армии и сектора национальной безопасности и обороны; Защита украинского информационного пространства от российского вторжения; Поддержка и развитие украинского языка; Развитие независимой Православной церкви Украины; Утверждение энергетической независимости; Реальная экономическая деоккупация Украины.

"Однако этого не произойдет при Зеленском! Украинцы не выбираю того, кто готов встать на колени перед Путиным, кому аплодирует Жириновский, кем восхищается "крымская прокурорша" Поклонская, кого поддерживает Пореченков и Зюганов, за кого выступает Губарев и ЛНР-ДНР! Украинцы не выбирают Зеленского!", - говорится в обращении.

Обращение подписали:

Юрий Шухевич, народный депутат, сын командующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича

Стефан Романов, глава Провода Организации украинских националистов (бандеровцев)

Дмитрий Ярош, народный депутат

Николай Величкович, народный депутат, Самооборона Майдана

Андрей Левус, народный депутат, глава Провода Свободных Людей

Игорь Мазур, руководитель УНА-УНСО

Андрей Тарасенко, Правый сектор

Богдан Червак, Глава Провода Организации украинских националистов

Степан Брацюнь, глава Конгресса украинских националистов

Сергей Квит, доктор наук, профессор

Владимир Вятрович, историк, участник Революции Достоинства

А также общественные объединения:

Молодежный националистический конгресс

ОО "Автомайдан Тернополь"

"Защита Патриотов"

Вавилон'13

самооборона Майдана

Видсич

Корпус защитников революции Достоинства

Ассоциация украинских юристов

Украинская стратегическая инициатива

Общественная инициатива "Выключи русское"

Ассоциация участников АТО, семей погибших (умерших) военнослужащих

Центр внешнеполитических исследований ОПАД имени Александра Никонорова

Антипутинский информационный фронт

Ассоциация молодежных общественных инициатив и организаций

"P.S. В эти минуты началась всеукраинская акция, во время которой 150 мобильных групп ездят по всей Украине и призывают граждан не отдавать государство в руки марионетки Кремля. Без штабов ПОП и администраций. Действуем", - говорится в сообщении Левуса.

В сообщении призвали участвовать в инициативе.

"Приобщайте! ProtectingUkraine@gmail.com. Распространяйте", - написали в нем.