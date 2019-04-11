Зеленский тянет с собой команду "сбитых летчиков", - эксперт

11 апреля, 2019, 13:52

Среди экспертов, представленных кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, есть скандальные чиновники, зарекомендовавшие себя не лучшим образом и фигурировавшие в скандалах.

Среди экспертов, представленных кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, есть скандальные чиновники, зарекомендовавшие себя не лучшим образом и фигурировавшие в скандалах.

Об этом на своей странице в Facebook пишет известный блогер Кирилл Сазонов.

По его словам, если анализировать список фамилий Зе-команды, который был вброшен в интернет, выяснится, что новых лиц там нет. А есть чиновники, чья политическая история была отмечена рядом скандалов.

"Бывший министр Данилюк, которому сулят пост главы МИДа, это новое лицо? Человек, который без зарплаты (волонтер, ага) работал советником Януковича. Ну, что такое работать на Януковича формально без зарплаты все понимают – не дети. Потом перешел к Порошенко, контролировал от его имени финансовые вопросы в Кабмине, получил назначение министром финансов. В результате уволен. По моему мнению – потому что интересы МВФ ставил выше интересов Украин", - подчеркнул эксперт.

По его словам, к новым лицам нельзя отнести и бывшего главу СБУ Игоря Смешко, который работал еще при Леониде Кучме. Среди условно новых лиц Сазонов назвал Александра Чубатенко, но при этом отметил, что тот допустил серьезный математический просчет, утверждая, что повышение учителям зарплаты до 4 тыс долларов в месяц обойдется бюджету в $200 миллионов в год, хотя на самом деле необходимо 2 млрд. долл в месяц.

Фамилии остальных членов предполагаемой команды Зеленского, по мнению Сазонова, также не вызывают доверия.

"Владимир Шульмейстер – бывший заместитель министра инфраструктуры, советник губернатора Савченко и прочее, и прочее. Тоже новое лицо? Вишенка на торте – Марта Борщ на должность Генпрокурора. Адвокат беглого олигарха Онищенко, если кто не в курсе", - пишет эксперт.

Напомним, штаб Владимира Зеленского обнародовал список экспертов в различных сферах, которые в случае его избрания могут претендовать на ключевые посты в будущем правительстве.