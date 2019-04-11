Юмористический проект "Наши без Раши" собирает средства для нового сезона

11 апреля, 2019, 17:36

Юмористический интернет-сериал "Наши без Раши" начал сбор средств для съемок третьего сезона

Это проект об Украине и украинцах, в котором с иронией поднимаются серьезные общественно-политические темы. Здесь нет места "измене" и словам "все пропало", ведь НАШИ на вопрос: "Як справи?" отвечают "Чудово", а не традиционное "Аби не гірше". В НАШИХ украинских городах ежедневно открываются инновационные "стартапы", а не киоски с сигаретами. НАШИ в первую очередь смотрят на то, что происходит у них дома, а не у соседей.

Идея сериала принадлежит творческой студии "Kolegi Studio!", которая была создана в 2014 году во Львове. Проект собрал вокруг себя креативных людей из разных регионов Украины. "Наши без Раши" презентовали на предпремьерном показе, который состоялся 3 апреля во Lviv Film Center шесть новых скетчей. Которые публика восприняла очень тепло. По реакции зала создатели "Наши без Раши" поняли - третьему сезону быть!

Один из скетчей за 6 дней в сети Youtube собрал 100 тыс. просмотров и 10 тыс. лайков.

Авторы проекта разработали сценарии для следующих 6 скетчей нового сезона, но нуждаются в финансовой поддержке , чтобы возместить расходы на выпуск роликов. Создатели программы инициировали сбор средств, к которому могут присоединиться все, кому близко творчество "Наши без Раши".

Кстати, после внесения финансовой помощи проекта, можно выбрать себе подарок. Это может быть благодарность в титрах, приглашение на допремьерный показ новых выпусков в кинотеатре или непосредственное участие в съемке.

Узнать больше о проекте и поддержать его можно здесь .