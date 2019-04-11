Вторник назвал шаги "Нафтогаза" в случае прекращения транзита из РФ

11 апреля, 2019, 17:50

Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран и по всему энергетическому сектору Европейского Союза

Об этом заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, сообщает Укринформ.

Витренко во время выступления на конференции "Борьба за энергетическую безопасность ЕС" заявил, что прекращение транзита будет означать, что российская компания "Газпром" получит "зеленый свет" для продолжения злоупотребления доминирующей позицией на энергетическом рынке.

"В 2020 году может не быть транзита через Украину. Когда будет завершен "Северный поток-2", в России не будет необходимости использовать украинский транзитный путь... Такой сценарий означает, что безопасность европейского энергетического сектора будет подорвана, поскольку "Газпром" получит "зеленый свет" для продолжения злоупотреблений своей доминирующей позицией на рынке. "Газпром" продолжит блокировать транзит из Центральной Азии, а также деятельность независимых европейских газовых компаний и производителей", - отметил Витренко.

По его словам, от монопольного влияния "Газпрома" пострадают независимые европейские газовые компании, но, в первую очередь, - европейские потребители, которые будут вынуждены платить более высокую цену за газ.

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" очертил главные направления компании, которыми в этих условиях в дальнейшем будет руководствоваться украинская сторона.

Во-первых, "Нафтогаз" будет настаивать на выполнении "Газпромом" решения Стокгольмского арбитражного суда о выплате украинской стороне суммы в 2,56 млрд долларов, заявил Витренко. Во-вторых, будет предлагать новый транзитный контракт исключительно по европейским правилам, одновременно заставит "Газпром" действовать по конкурентным правилам ЕС.

В-третьих, подчеркнул он, "Нафтогаз" намерен начать новые слушания в арбитражном суде по взысканию амортизационных сумм, если "Газпром" заблокирует транзит газа через Украину. Таким образом ускоренная амортизация украинской ГТС может обойтись российскому монополисту на сумму более 12 млрд долларов.