В зоне ООС ранены трое украинских военных, потери врага - 7 боевиков

11 апреля, 2019, 07:39

В среду, 10 апреля, российские наемники на Донбассе 9 раз обстреляли позиции украинской армии, в частности трижды - с запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Опытного, с 82-мм минометов и автоматических станковых гранатометов - недалеко от поселка Пески, из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов , стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов - в районе Павлополя, из вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов - около Каменки, со станковых противотанковых гранатометов и великокалиберных пулеметов - под Широкиным, из стрелкового оружия - вблизи Авдеевки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы обстреляли украинские позиции из 120-мм минометов и вооружения БМП неподалеку Новозвановка, из стрелкового оружия - вблизи Станицы Луганской в пределах участка разведения сил.

В результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. Объединенные сили ответили огнем на каждый обстрел. По данным разведки, 10 апреля оккупанты потеряли 1 боевика погибшим, 6 - ранеными.

С начала суток 11 апреля захватчики обстреляли бойцов ООС с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Водняого. В результате обстрела один военный Объединенных сил получил ранение. На эту враждебную провокацию ВСУ также ответили огнем.