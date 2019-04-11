В Индии стартовали самые масштабные выборы в истории человечества
Избирательные участки открылись в 18 штатах и двух союзных территориях, сообщает ВВС.
Согласно опросам, представитель правящей Индийской народной партии и действующий премьер-министр Нарендра Моди обладает хорошими шансами на победу. Его основным соперником считается Рахул Ганди - глава партии Индийский национальный конгресс и внук Индиры Ганди.
Нынешние выборы станут одними из самых дорогих в мире - Индия потратит на них около 7 млрд долларов.
Ожидается, что в голосовании примут участие около 900 млн избирателей.
По всей Индии будут действовать более 800 тыс. избирательных участков, а по некоторым оценкам, их количество может приблизиться к миллиону.
Голосование будет проходить в семь этапов до 19 мая, а результат будет объявлен не ранее чем 23 мая.
Народная палата Индии насчитывает 545 депутатов, из которых двух назначает президент, а других 543 выбирают в ходе всеобщего прямого голосования на 5 лет на основе мажоритарной системы.
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