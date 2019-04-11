В Индии стартовали самые масштабные выборы в истории человечества

11 апреля, 2019, 11:02

В Индии стартовали парламентские выборы, которые стали самыми масштабными в мировой истории

Избирательные участки открылись в 18 штатах и двух союзных территориях, сообщает ВВС.

Согласно опросам, представитель правящей Индийской народной партии и действующий премьер-министр Нарендра Моди обладает хорошими шансами на победу. Его основным соперником считается Рахул Ганди - глава партии Индийский национальный конгресс и внук Индиры Ганди.

Нынешние выборы станут одними из самых дорогих в мире - Индия потратит на них около 7 млрд долларов.

Ожидается, что в голосовании примут участие около 900 млн избирателей.

По всей Индии будут действовать более 800 тыс. избирательных участков, а по некоторым оценкам, их количество может приблизиться к миллиону.

Голосование будет проходить в семь этапов до 19 мая, а результат будет объявлен не ранее чем 23 мая.

Народная палата Индии насчитывает 545 депутатов, из которых двух назначает президент, а других 543 выбирают в ходе всеобщего прямого голосования на 5 лет на основе мажоритарной системы.