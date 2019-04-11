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В Украине сегодня дожди. Прогноз от Натальи Диденко

11 апреля в Украине ожидается дождливая погода с незначительным понижением температуры воздуха

Об этом рассказала синоптик Эспрессо.TV Наталья Диденко.

По ее словам, будут выпадать осадки неравномерно, периодически, однако практически повсеместно.

На юге, в центре и на востоке вероятные грозы. Температура воздуха - в западных областях будет холоднее, +8 +13 градусов. На севере +11 +16 градусов. В южной части, в центральных областях и на востоке +16 +22 градуса.

Юго-восточный ветер предполагается порывистым.

В Киеве завтра местами дожди, температура воздуха +12 + 14.

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