В Украине приостановят выдачу биометрических документов

11 апреля, 2019, 17:26

Государственное предприятие "Документ" приостановит работу с 27 апреля по 2 мая

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"С 17:00 27.04.19 по 8:00 02.05.19 - все центры "Паспортный сервис" - на оформление и выдачу биометрических документов (загранпаспорт, ID-карта, Вид на временное и постоянное проживание) не будут работать по техническим причинам", - отмечают в пресс-службе.

В предприятии просят прощения за неудобства и учесть эту информацию при планировании оформлений биометрических документов и их получении при путешествиях за границу в эти даты.