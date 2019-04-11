В Украине насчитали более 2 тыс. гривневых миллионеров

11 апреля, 2019, 11:55

По состоянию на начало апреля 2019 года доходы свыше 1 млн грн задекларировали 2067 граждан

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"Количество поданных деклараций на начало апреля 2019 года составило 201,3 тыс. Это на 54% превышает соответствующий показатель прошлого года. Украинцы задекларировали 24 млрд грн своих доходов - это 197% до цифры, которая была на 1 апреля в 2018 году. Сумма НДФЛ к уплате году - 577 млн грн, или 17,8% к результатам трех месяцев прошлого года, военного сбора к уплате 85 млн грн, что на 70% больше, чем в предыдущем году. Доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировали 2067 граждан ", - говорится в сообщении.

В ГФС отмечают, что больше всего задекларировано налогооблагаемых доходов в виде: унаследованного или полученного в дар имущества (3,7 млрд грн), других доходов, подлежащих налогообложению (3,5 млрд грн), от продажи объектов движимого и недвижимого имущества ( 1,8 млрд грн), иностранных доходов (1,1 млрд грн).

Значительные суммы доходов задекларировали киевляне (6,7 млрд грн), а также жители Днепропетровской (2,8 млрд грн), Харьковской, Киевской и Львовской (по 1,3 млрд грн) областей. При этом самые высокие темпы прироста задекларированных сумм - по сравнению с первым кварталом прошлого года - на Закарпатье (32,7%), в Донецкой (27,4%), Одесской (240%) и Полтавской (210%) областях.

Наибольшие суммы НДФЛ к уплате показали Киев (163 млн грн), Николаевская (33,8 млн грн), Харьковская область (33,6 млн грн), Запорожье (33,5 млн грн), Днепропетровская область (30,7 млн грн).