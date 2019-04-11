В Украине активно внедряют энергосберегающие технологии

11 апреля, 2019, 13:30

Проекты под ключ по энергосбережению промышленности активно предлагают энергосервисные компании, одна из таких компаний - ДТЭК ЭСКО

Проекты по энергоэффективности в Украине активно внедряют в разных сферах - жилой, бюджетной, а главное - в промышленности. Потому отечественная продукция менее конкурентная, чем в развитых экономиках. Например, для изготовления продукции стоимостью тысячу долларов в Швейцарии тратят 50 килограмм нефтяного эквивалента, в Польше - 100, а в Украине - до 280. К 2035 году Правительство поставило амбициозную задачу уменьшить показатель энергоемкости минимум в два раза.

"Это реально. Мы видим, как развиваются технологии. Развиваться будут небольшие станции 100-150 мВт по производству электроэнергии. С каждым годом их эффективность выдачи электроэнергии или тепловой энергии будет повышаться", - уверен Глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Активно меняют оборудование, и внедряют проекты конгенерации металлурги. К примеру, на комбинате "Азовстали" провели реконструкцию доменной печи. Компания "Метинвест" выделила на это 2 миллиарда гривен. Что позволит на 80% сократить выбросы вредных веществ, и на 30 млн кубометров сократить потребление газа. А недавно в конвертерном цехе компания ДТЭК ЭСКО установила 550 ЛЕД-ламп. Эта простая новация позволит ежегодно экономить до 12 млн гривен, из-за уменьшения потребления электроэнергии.

Проекты под ключ по энергосбережению промышленности и бюджетным учреждениям в последнее время активно предлагают энергосервисные компании - ЭСКО. Одна из таких компаний - ДТЭК ЭСКО. Проводит аудит помещений и производства, устанавливает необходимое оборудование, минимизируя затраты энергии.

"Более 30 проектов уже реализовано в промышленности. Мы инвестировали свои средства в снижение энергозатратности, в повышение энергоэффективности промышленности. Это положительно скажется на экономической составляющей ", - рассказывает директор ДТЭК ЭСКО Евгений Бушма.

Успешные примеры энергоэффективности в жилищном секторе. Совладельцы одной из многоэтажек установили энергосберегающие технологии. И достигли существенной экономии при оплате квитанций за электроэнергию и тепло. А сейчас устанавливают и солнечные панели.

Госэнергоэффективности реализует программу по утеплению индивидуального жилья с 2015 года. Инвестирование уже получили 530 000 семей. Общая сумма "теплых кредитов" превысила 7 млрд гривен.

"По сравнению с 2014-2015 годом, когда людям еще нужно было рассказывать о необходимости утепления, сейчас спрос на подобные услуги превышает наше предложение. И мы сегодня даже ограниченные ресурсами", - говорит Глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Общая сумма, которую Украине следует потратить на энергоэффективность, эксперты оценивают в более чем 10 млрд евро.