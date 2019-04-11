В Сумах из-за ливня случился транспортный коллапс - остановились троллейбусы

11 апреля, 2019, 20:49

В Сумах в результате ливня и затопленных дорог остановились троллейбусы

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба КП СГС "Электроавтотранс".

Ливень парализовал движение транспорта в городе, на дорогах - массовые пробки. Из-за высокого уровня воды троллейбусы и автобусы были вынуждены остановиться в районе автовокзала, в центре на ул. Харьковская, ул. СКД и вблизи торгового центра "Березка".

Троллейбусы №1 и №2, которые едут с "Химпрома" изменили свой маршрут и объезжают затопленные дороги возле училища №6.