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В Сумах из-за ливня случился транспортный коллапс - остановились троллейбусы

В Сумах в результате ливня и затопленных дорог остановились троллейбусы

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба КП СГС "Электроавтотранс".

Ливень парализовал движение транспорта в городе, на дорогах - массовые пробки. Из-за высокого уровня воды троллейбусы и автобусы были вынуждены остановиться в районе автовокзала, в центре на ул. Харьковская, ул. СКД и вблизи торгового центра "Березка".

Троллейбусы №1 и №2, которые едут с "Химпрома" изменили свой маршрут и объезжают затопленные дороги возле училища №6.

 

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