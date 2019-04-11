В НХЛ хоккеист забил гол лицом и остался без зубов

11 апреля, 2019, 15:51

Хоккеист "Сан-Хосе Шаркс" Джо Павелски забил шайбу в матче первого раунда Кубка Стэнли против "Вегас Голден Найтс" ценой собственных зубов

Об этом сообщает "Шаркс" в Twitter.

Американский хоккеист Джо Павелски лицом подправил шайбу в ворота после броска партнера по команде. Столкновение с шайбой получилось очень болезненным. Джо отправился в раздевалку, но вернулся во втором периоде и доиграл матч, несмотря на дискомфорт.

После игры Павелски признался, что потерял несколько зубов.

Поединок завершился победой "Сан-Хосе Шаркс" - 5: 2.

Pavelski just scored a goal off his face pic.twitter.com/ipa37ZZWrQ - Sharks on NBCS (@NBCSSharks) 11 апреля 2019 г.