В НХЛ хоккеист забил гол лицом и остался без зубов
11 апреля, 2019, 15:51
Хоккеист "Сан-Хосе Шаркс" Джо Павелски забил шайбу в матче первого раунда Кубка Стэнли против "Вегас Голден Найтс" ценой собственных зубов
Об этом сообщает "Шаркс" в Twitter.
Американский хоккеист Джо Павелски лицом подправил шайбу в ворота после броска партнера по команде. Столкновение с шайбой получилось очень болезненным. Джо отправился в раздевалку, но вернулся во втором периоде и доиграл матч, несмотря на дискомфорт.
После игры Павелски признался, что потерял несколько зубов.
Поединок завершился победой "Сан-Хосе Шаркс" - 5: 2.
Pavelski just scored a goal off his face pic.twitter.com/ipa37ZZWrQ- Sharks on NBCS (@NBCSSharks) 11 апреля 2019 г.
- Напомним, 28 января стало известно, что Ломаченко сыграл в хоккей в форме с флагом Российской империи.
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