В Литве обещают платить по тысяче евро за отказ от старого авто
11 апреля, 2019, 17:48
После утверждения плана сокращения загрязняющих выбросов жителям за отказ от старого автомобиля в Литве можно будет выплачивать тысячу евро в рамках поощрения покупки нового авто
По этом сказал министр окружающей среды Литвы Кястутис Мажейка, передает ЕП .
"Нужно помочь людям отказаться, и мы считаем, что эта мотивирующая цифра должна быть около тысячи евро, при отказе от старого автомобиля и покупке нового", - сказал он.
В рассмотренных Кабмином Литвы в среду мероприятиях по сокращению загрязняющих выбросов на такое финансовое поощрение предусмотрено выделить из госбюджета 30 млн евро. Жители, которые отказались от загрязняющих автомобилей, также смогут получить льготы на общественный транспорт.
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