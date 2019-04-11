В Литве обещают платить по тысяче евро за отказ от старого авто

11 апреля, 2019, 17:48

После утверждения плана сокращения загрязняющих выбросов жителям за отказ от старого автомобиля в Литве можно будет выплачивать тысячу евро в рамках поощрения покупки нового авто

По этом сказал министр окружающей среды Литвы Кястутис Мажейка, передает ЕП .

"Нужно помочь людям отказаться, и мы считаем, что эта мотивирующая цифра должна быть около тысячи евро, при отказе от старого автомобиля и покупке нового", - сказал он.

В рассмотренных Кабмином Литвы в среду мероприятиях по сокращению загрязняющих выбросов на такое финансовое поощрение предусмотрено выделить из госбюджета 30 млн евро. Жители, которые отказались от загрязняющих автомобилей, также смогут получить льготы на общественный транспорт.