В Киеве объявили штормовое предупреждение, в столицу надвигается сильный ветер
11 апреля, 2019, 15:50
В ближайшие три часа в Киеве ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Укргидрометцентр.
"В ближайшие три часа и до конца суток 11 апреля в столице ожидаются порывы ветра 25-30 м / с (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.
В КГГА призывают жителей города быть осторожными.
Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
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