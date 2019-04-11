В Киеве напали на участников "Европейской лесбийской конференции"

11 апреля, 2019, 19:47

В Киеве представители праворадикальных организаций напали на участников "Европейской лесбийской конференции"

Об этом рассказала Елена Шевченко, председатель общественной организации "Инсайт", которая является организатором конференции. Передает Громадское.

"Праворадикалы залили внизу все газом - пострадали десяток людей, им сейчас промывают глаза, здесь работает "скорая". У некоторых из нападавших были биты, но они не смогли пройти внутрь помещения", - сообщила Шевченко.

По ее словам, в настоящее время нападавшие не покинули места проведения конференции, остаются возле входа.

"Насколько я слышала, собираются приходить сюда и завтра. Мы вызвали полицию. Конференция продолжается", - добавила она.

Среди нападавших организаторы конференции идентифицировали участников праворадикальных организаций "Катехон", "Традиция и порядок".