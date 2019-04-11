В Харькове с билбордов с Порошенко убрали Путина. Фотофакт

11 апреля, 2019, 11:08

В городе начали менять билборды Петра Порошенко, где он изображен с Путиным

Соответствующее сообщение в Facebook сделал пользователь Алексей Синицын.

На новых бордах действующий президент Украины Петр Порошенко уже изображен сам. Подпись возле фото не изменилась: "21 апреля. Решающий выбор".

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Ранее в штабе Порошенко объяснили, почему его изобразили с Путиным:

"Борды с изображением Путина являются официальным рекламным продуктом, оплаченным из избирательного фонда кандидата в президенты Украины Петра Порошенко ... У Путина, разумеется, согласия не спрашивали. И это естественно ... Путин - вне закона. Он развязал войну против Украины . Он аннексировал Крым. Он убийца тысяч и тысяч украинцев ", - рассказали в штабе.

Отмечается, что задача рекламного сюжета - напомнить стране, что в условиях таких внешних вызовов нужен "сильный президент и верховный главнокомандующий", а не тот, кто "будет смешить Путина и становиться перед ним на колени".