В Канаде День вышиванки может стать официальным праздником

11 апреля, 2019, 16:48

Украинцы Канады инициировали подписание петиции о признании Дня вышиванки

Об этом сообщила основатель, глава оргкомитета ОО Всемирный день вышиванки Леся Воронюк в Facebook.

"Невероятная новость! Канадское крыло ОО "Всемирный день вышиванки" Vyshyvanka Association (Volodymyr Palagniuk) инициировало подписание петиции о признании Дня вышиванки официальным праздником Канады", - написала Леся Воронюк.

Как говорится в заметке, 10 апреля 2019 г. во время заседания Палаты Общин соответствующую петицию обнародовал Джим Иглинский, депутат-консерватор из Альберты, украинец в третьем поколении, активный лоббист Украины в Канаде и мире.

После презентации петицию внесут в соответствующий официальный реестр. Правительство Канады обязано рассмотреть петицию и предоставить официальный ответ в течение 45 дней.