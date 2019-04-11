В Еврокомиссии заявили, что "Северный поток-2" не заработает еще 2-3 года

11 апреля, 2019, 16:27

"Газпрому" придется договариваться о транзите газа через территорию Украины после завершения действующего контракта, поскольку газопровод "Северный поток-2" в то время еще не будет запущен

Об этом в ходе конференции по вопросам безопасности Европейского Союза в сфере энергетики заявил заместитель гендиректора Генерального директората по вопросам энергетики Европейской комиссии Клаус-Дитер Борхардт, сообщает Интерфакс-Украина.

"Наш аргумент заключается в том, что Северный поток-2 не заработает вовремя", - отметил он.

Борхардт добавил, что Газпром имеет долгосрочные контракты с европейскими потребителями, которые компания обязана выполнить.

"Мы знаем, что в этих контрактах есть гарантированный минимум объемов газа для покупателей. Для их поставок необходимо, чтобы Северный поток-2 начал работать на полную мощность. Если они хотят выполнять контракт, и я думаю, что они будут, то нет другого пути, чем через Украину ", - заявил он.

По его мнению, российской стороне понадобится еще 2-3 года для того, чтобы Северный поток-2 начал работать. Это приведет российскую сторону за стол переговоров.

"И мы должны будем достичь соглашения, которое будет учитывать, прежде всего, интерес Украины, так же как и российский интерес. Если вы хотите заключить соглашение, все, а не только одна сторона, должны уйти домой с чем-то хорошим в нем. Я оптимистичен в отношении того, что мы заставим россиян танцевать танго", - сказал Борхардт.

Действующий транзитный контракт Украины с российским Газпромом был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения 31 января 2019 российский монополист планирует максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

Moody's прогнозирует, что после завершения действующего контракта объемы транзита упадут до 40-50 млрд куб. м в год .