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В Чехии судят миллиардера, который мошенничеством присвоил недвижимости более чем на $ 1 млрд

Американский хедж-фонд Kingstown Capital Management LP и чешский Investhold Ltd. подали в суд на миллиардера Радована Витека

Об этом сообщает Bloomberg.

Истцы обвиняют Витека в мошенничестве с недвижимостью на сумму более $ 1 млрд.

"Витек отобрал более $ 1 млрд в недвижимости у компаний, которыми он руководил, и незаконно присвоил их для своей личной выгоды", - говорится в сообщении.

Для осуществления этого Витек использовал сеть подставных фирм, чтобы получить контроль над компанией из Люксембурга, занятой в сфере недвижимости, считают истцы.

Фирма из Люксембурга представляла интерес для Kingstown Capital, но продала свои ценные активы подконтрольным Витек компаниям по низкой цене.

"Сегодняшний судебный иск тщательно преподает существование огромной, существующей десятилетиями схемы, проведенной Витек и его сообщниками и сделала его миллиардером", - говорится в сообщении.

 
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