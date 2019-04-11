Уволена судья, которая выносила приговоры евромайдановцам

11 апреля, 2019, 18:19

Высший совет правосудия уволил судью Печерского райсуда Киева, которая судила активистов Евромайдана

Об этом сообщает пресс-служба Высшего совета правосудия.

Высший совет правосудия 11 апреля 2019 г. рассмотрел вопрос об освобождении Кристины Гладун с должности судьи Печерского районного суда города Киева на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины, т.е. за совершение дисциплинарного проступка, говорится в сообщении.

Отмечается, что в жалобах, поданных на судью в ВРП, речь шла о систематическом нарушении ею норм процессуального законодательства.

По данным пресс-службы, таким образом ВРП ввела в действие решение Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 17 ноября 2016 г. № 1908 / дп-16 об увольнении судьи.