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Уволена судья, которая выносила приговоры евромайдановцам

Высший совет правосудия уволил судью Печерского райсуда Киева, которая судила активистов Евромайдана

Об этом сообщает пресс-служба Высшего совета правосудия.

Высший совет правосудия 11 апреля 2019 г. рассмотрел вопрос об освобождении Кристины Гладун с должности судьи Печерского районного суда города Киева на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины, т.е. за совершение дисциплинарного проступка, говорится в сообщении.

Отмечается, что в жалобах, поданных на судью в ВРП, речь шла о систематическом нарушении ею норм процессуального законодательства.

По данным пресс-службы, таким образом ВРП ввела в действие решение Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 17 ноября 2016 г. № 1908 / дп-16 об увольнении судьи.

  • Напомним, в апреля 2015 года года Генпрокуратура открыла по Гладун уголовное производство по факту незаконного закрытия ею уголовного производства в отношении жены бывшего нардепа Александра Шепелева Галины. Шепелеву обвиняли в том, что в сговоре с мужчиной, который находился в международном розыске, она похитила 300 млн грн у вкладчиков "Родовид банка", которые сейчас хранятся на заблокированных прокуратурой Швейцарии счетах Шепелевой.
  • Кроме того, министр юстиции Павел Петренко инициировал увольнение судьи Печерского райсуда Киева Кристины Гладун за нарушение присяги, поскольку она выносила решение против активистов Евромайдана.
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