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Умер солист Национальной оперы Иван Пономаренко

Умер выдающийся украинский оперный певец Иван Пономаренко
Об этом сообщает пресс-служба Национальной оперы Украины.
 
С глубокой скорбью сообщаем, что 11 апреля 2019 г. остановилось сердце солиста Национальной оперы Украины, выдающегося украинского певца, народного артиста Украины Ивана Пономаренко, говорится в сообщении.
 
Отмечается, что созданные им образы на сценах Национальной оперы Украины, Одесской оперы, а также во многих уважаемых оперных театрах мира вошли в золотую сокровищницу украинского оперного исполнительства.
 
Отмечается, что Иван Пономаренко достиг художественных вершин, продолжив и обогатив традиции украинской оперной школы. Его глубокий бархатный баритон очаровывал своей силой и красотой, внутренней наполненностью и неповторимой тембральностью.
 
В активе художника - более тридцати партий в классическом и современном репертуаре: Мазепа, Евгений Онегин, Дон Жуан в одноименных операх Чайковского, В.А. Моцарта, Грязной в "Царской невесте" Н. Римского-Корсакова, Щелкалов в "Борисе Годунове" М. Мусоргского, Скарпиа в опере "Тоска" Дж. Пуччини и других постановках, говорится в сообщении.
 
Пресс-служба отмечает, что прощание с оперным певцом состоится 13 апреля в фойе театра в 10:30, в 12:00 состоится отпевание в Ильинской церкви, на ул. Почайнинская, 2.
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