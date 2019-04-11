Украинцам запретили перевозить в поездах более 50 кг багажа

11 апреля, 2019, 10:25

Министерство инфраструктуры обновило Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины

Приказ об этом от 1 февраля 2019 года № 74 был зарегистрирован в Минюсте и вступил в силу 9 апреля, сообщает ЛИГА: ЗАКОН .

Определено, что пассажир имеет право перевозить ручную кладь во всех категориях вагонов и поездов общим весом до 50 кг.

Ручная кладь до 36 кг включительно перевозится бесплатно, превышение до 14 кг оплачивается по тарифу перевозки багажа.

Ручная кладь, общий вес которой превышает 50 кг, к перевозке в пассажирских вагонах не допускается.

Ранее пассажирам разрешалось перевозить дополнительную ручную кладь весом до 50 кг в плацкартном или купейном вагоне после покупки за полную стоимость дополнительного проездного документа соответствующего вагона.

Кроме того, дополнительную ручную кладь весом до 150 кг можно было перевезти в отдельном купе с оплатой полной стоимости всех мест в нем.

Также в поездах категорий Интерсити и Интерсити + перевозки велосипедов не позволят при отсутствии технических условий (мест) для их расположения в вагоне.