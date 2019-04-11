Украина завоевала еще одну медаль на чемпионате Европы по борьбе
Об этом сообщает "Главком".
Вторую награду сборной Украины принес борец вольного стиля Александр Хоцяновский. Дончанин завоевал бронзовую медаль в тяжелой категории - до 125 кг.
В схватке за третье место Александр Хоцяновский за счет физической мощи одолел 3: 2 поляка Роберта Барана. Хоцяновский стал призером чемпионата Европы во второй раз в карьере. Впервые на пьедестале континентального первенства он побывал в 2014-м. Тогда он тоже был третьим.
Другие украинцы свои медальные шансы упустили. Василий Михайлов (до 74 кг) проиграл в схватке за третье место 1:12 грузину Автандилу Кенчадзе. Владимир Буруков (до 61 кг) и Богдан Грицай (до 92 кг) после поражений на ранних стадиях так же неудачно выступили, проиграв стартовые схватки утешительного турнира.
- Напомним, в первый соревновательный день третье место на ЧЕ в Бухаресте занял житомирянин Василий Шуптар в весовой категории до 65 кг.
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