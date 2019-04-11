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Украина завоевала еще одну медаль на чемпионате Европы по борьбе


фото: noc-ukr.org
На чемпионате Европы по вольной борьбе сборная Украины одержала вторую бронзовую награду

Об этом сообщает "Главком".

Вторую награду сборной Украины принес борец вольного стиля Александр Хоцяновский. Дончанин завоевал бронзовую медаль в тяжелой категории - до 125 кг.

В схватке за третье место Александр Хоцяновский за счет физической мощи одолел 3: 2 поляка Роберта Барана. Хоцяновский стал призером чемпионата Европы во второй раз в карьере. Впервые на пьедестале континентального первенства он побывал в 2014-м. Тогда он тоже был третьим.

Другие украинцы свои медальные шансы упустили. Василий Михайлов (до 74 кг) проиграл в схватке за третье место 1:12 грузину Автандилу Кенчадзе. Владимир Буруков (до 61 кг) и Богдан Грицай (до 92 кг) после поражений на ранних стадиях так же неудачно выступили, проиграв стартовые схватки утешительного турнира.

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