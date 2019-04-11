Украина завоевала еще одну медаль на чемпионате Европы по борьбе

11 апреля, 2019, 11:15

На чемпионате Европы по вольной борьбе сборная Украины одержала вторую бронзовую награду

Об этом сообщает "Главком".

Вторую награду сборной Украины принес борец вольного стиля Александр Хоцяновский. Дончанин завоевал бронзовую медаль в тяжелой категории - до 125 кг.

В схватке за третье место Александр Хоцяновский за счет физической мощи одолел 3: 2 поляка Роберта Барана. Хоцяновский стал призером чемпионата Европы во второй раз в карьере. Впервые на пьедестале континентального первенства он побывал в 2014-м. Тогда он тоже был третьим.

Другие украинцы свои медальные шансы упустили. Василий Михайлов (до 74 кг) проиграл в схватке за третье место 1:12 грузину Автандилу Кенчадзе. Владимир Буруков (до 61 кг) и Богдан Грицай (до 92 кг) после поражений на ранних стадиях так же неудачно выступили, проиграв стартовые схватки утешительного турнира.