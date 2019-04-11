У Трампа родится 10-й внук
11 апреля, 2019, 08:44
У сына Дональда Трампа Эрика родится ребенок, который станет 10-м внуком президента
Об этом в Twitter написал его сын - Эрик.
"Лара и я с радостью объявляем, что в нашей семьи в августе появится еще один член! Люк будет замечательным старшим братом!", - написал Эрик.
Отметим, что у президента США Дональда Трампа большая семья: 5 детей и пока 9 внуков.
Lara and I are excited to announce that we will be adding another member to our family in August! Luke will be a great big brother! pic.twitter.com/L1yR955P2u- Eric Trump (@EricTrump) 10 апреля 2019 г.
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