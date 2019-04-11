//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

У Трампа родится 10-й внук


фото: Reuters
У сына Дональда Трампа Эрика родится ребенок, который станет 10-м внуком президента

Об этом в Twitter написал его сын - Эрик.

"Лара и я с радостью объявляем, что в нашей семьи в августе появится еще один член! Люк будет замечательным старшим братом!", - написал Эрик.

Отметим, что у президента США Дональда Трампа большая семья: 5 детей и пока 9 внуков.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 апреля, 2019 четверг

10 апреля, 2019 среда

больше новостей

11 апреля, 2019 четверг

10 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать