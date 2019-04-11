У Трампа родится 10-й внук

11 апреля, 2019, 08:44

У сына Дональда Трампа Эрика родится ребенок, который станет 10-м внуком президента

Об этом в Twitter написал его сын - Эрик.

"Лара и я с радостью объявляем, что в нашей семьи в августе появится еще один член! Люк будет замечательным старшим братом!", - написал Эрик.

Отметим, что у президента США Дональда Трампа большая семья: 5 детей и пока 9 внуков.