США занесли Россию и Крым в список мест, где похищают американцев, - Newsweek

11 апреля, 2019, 14:03

США включили Россию в список из 35 стран, в которых американцам грозит похищение

Об этом сообщает Newsweek.

Госдепартамент обнародовал советы по путешествиям, в которых обозначил опасные для своих граждан страны буквой "K".

Как пояснили в ведомстве, этой отметки получили те уголки мира, где существует "риск угона или взятия в заложники силами уголовных или террористических групп".

Как сообщает издание, отметка появилась впервые. Но в Госдепартаменте объяснили, что она служит цели "обеспечить четкую и исчерпывающую информацию о безопасности для граждан США, чтобы они могли сделать информированное решение относительно поездок". Поэтому под буквой "K" оказались Афганистан, Алжир, Ангола, Бангладеш, Буркина-Фасо, Камерун, ЦАР, Колумбия, Конго, Эфиопия, Гаити, Иран, Ирак, Кения, Ливан, Ливия, Малайзия, Мали, Мексика, Нигер, Нигерия, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея Филиппины, Россия, Сомали, Южный Судан и Судан, Сирия, Тринидад и Тобаго, Турция, Уганда, Венесуэла и Йемен. Часть Украины тоже попала в эту категорию.

Пометкой "К" в Госдепартаменте обозначили оккупированные Россией части Донбасса и Крым.

В Раде зарубежной безопасности США заметили, что похищения "происходят нерегулярно группами организованной преступности" в Москве и реже на Дальнем Востоке России. Вместе с тем, в Совете отметили, что в некоторых странах риск быть похищенным можно локализовать.

Поэтому Госдепартамент не советует гражданам США путешествовать на Северный Кавказ включая Чечню и гору Эльбрус "из-за угрозы терактов, похищений и рисков, связанных с гражданскими беспорядками". Также в ведомстве советуют американцам воздержаться от поездок в украинский Крым "через российскую оккупацию украинской территории и нарушения со стороны оккупационной власти".