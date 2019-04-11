//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

США занесли Россию и Крым в список мест, где похищают американцев, - Newsweek


фото: YouTube
США включили Россию в список из 35 стран, в которых американцам грозит похищение

Об этом сообщает Newsweek.

Госдепартамент обнародовал советы по путешествиям, в которых обозначил опасные для своих граждан страны буквой "K".

Как пояснили в ведомстве, этой отметки получили те уголки мира, где существует "риск угона или взятия в заложники силами уголовных или террористических групп".

Как сообщает издание, отметка появилась впервые. Но в Госдепартаменте объяснили, что она служит цели "обеспечить четкую и исчерпывающую информацию о безопасности для граждан США, чтобы они могли сделать информированное решение относительно поездок". Поэтому под буквой "K" оказались Афганистан, Алжир, Ангола, Бангладеш, Буркина-Фасо, Камерун, ЦАР, Колумбия, Конго, Эфиопия, Гаити, Иран, Ирак, Кения, Ливан, Ливия, Малайзия, Мали, Мексика, Нигер, Нигерия, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея Филиппины, Россия, Сомали, Южный Судан и Судан, Сирия, Тринидад и Тобаго, Турция, Уганда, Венесуэла и Йемен. Часть Украины тоже попала в эту категорию.

Пометкой "К" в Госдепартаменте обозначили оккупированные Россией части Донбасса и Крым.

В Раде зарубежной безопасности США заметили, что похищения "происходят нерегулярно группами организованной преступности" в Москве и реже на Дальнем Востоке России. Вместе с тем, в Совете отметили, что в некоторых странах риск быть похищенным можно локализовать.

Поэтому Госдепартамент не советует гражданам США путешествовать на Северный Кавказ включая Чечню и гору Эльбрус "из-за угрозы терактов, похищений и рисков, связанных с гражданскими беспорядками". Также в ведомстве советуют американцам воздержаться от поездок в украинский Крым "через российскую оккупацию украинской территории и нарушения со стороны оккупационной власти".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 апреля, 2019 четверг

больше новостей

11 апреля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать