США разместят в Румынии противоракетную систему THAAD

11 апреля, 2019, 20:05

Вооруженные силы США временно разместят в Румынии систему противоракетных сил THAAD

Комплекс будет расположен летом на время технических работ и модернизации имеющегося там комплекса Aegis Ashore, говорится в сообщении Европейского командования США.

"Aegis Ashore Romania является важной частью Европейского поэтапного адаптивного подхода, который призван защитить европейских союзников по НАТО и развернутые в регионе силы США от угрозы распространения баллистических ракет за пределами евроатлантического региона", - говорится в сообщении.