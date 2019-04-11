США разместят в Румынии противоракетную систему THAAD
11 апреля, 2019, 20:05
Вооруженные силы США временно разместят в Румынии систему противоракетных сил THAAD
Комплекс будет расположен летом на время технических работ и модернизации имеющегося там комплекса Aegis Ashore, говорится в сообщении Европейского командования США.
"Aegis Ashore Romania является важной частью Европейского поэтапного адаптивного подхода, который призван защитить европейских союзников по НАТО и развернутые в регионе силы США от угрозы распространения баллистических ракет за пределами евроатлантического региона", - говорится в сообщении.
- 4 апреля в Украине состоялось испытание нового модернизированного комплекса "Ольха-М" , ракеты которого способны поражать цель на расстоянии 130 км.
- 5 апреля в Одесской области состоялись пуски с ракетного комплекса "Нептун", который вскоре поставят на вооружение Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.
Читайте также
-
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-
-
Читайте также
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-