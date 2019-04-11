Семья погибшего в авиакатастрофе в Эфиопии через суд требует от Boeing $50 млн
Об этом рассказал адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы истцов, передает ЭП со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
После авиакомпании Ethiopian Airlines, в которой умер гражданин Канады, семья погибшего обратилась в окружной суд округа Кук в Чикаго (США) с иском к фирме-производителю авиалайнера о возмещении вреда.
"Требования заявлены о компенсации ущерба в размере $50 млн", - сообщил адвокат.
По его словам, у погибшего 54-летнего бухгалтера и главы фонда "Кенийских граждан в Калгари" остались жена и трое детей.
"Это первый иск, на данный момент на стадии оформления документы родственников других погибших, которые также намерены обратиться в суд", - резюмировал Трунов.
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Напомним, что в середине марта 2019 г. из-за катастрофы "Боинга 737 MAX 8" авиакомпании Ethiopian Airlines в Аддис-Абебе погибли 157 человек.
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В октябре прошлого года произошла авария пассажирского самолета аналогичной модели в Индонезии. Жертвами той катастрофы стали 189 человек. Власти Эфиопии заявили, что по результатам расшифровки черных ящиков между этими двумя авиакатастрофами обнаружены сходства.
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Китай запретил использовать Boeing 737 после авиакатастрофы.
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Индонезия, Австралия, Сингапур и Мексика также отказались от использования Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии.
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Президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9.
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Украина также запретила самолет Boeing 737 MAX после трагедии в Эфиопии. Компания Boeing поддержала запрет на полеты 737 Max.
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В компании Boeing заявили, что обновили программное обеспечение самолетов модели 737 MAX.
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Впоследствии президент корпорации Boeing Деннис Мюленбург официально признал , что катастрофы самолетов Boeing-737 MAX в Индонезии и Эфиопии произошли за некорректной работы программного обеспечения.
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