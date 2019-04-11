Семья погибшего в авиакатастрофе в Эфиопии через суд требует от Boeing $50 млн

11 апреля, 2019, 16:03

Семья погибшего во время авиакатастрофы в Эфиопии канадца подает в суд на компанию-производителя самолета Boeing 737 MAX

Об этом рассказал адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы истцов, передает ЭП со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

После авиакомпании Ethiopian Airlines, в которой умер гражданин Канады, семья погибшего обратилась в окружной суд округа Кук в Чикаго (США) с иском к фирме-производителю авиалайнера о возмещении вреда.

"Требования заявлены о компенсации ущерба в размере $50 млн", - сообщил адвокат.

По его словам, у погибшего 54-летнего бухгалтера и главы фонда "Кенийских граждан в Калгари" остались жена и трое детей.

"Это первый иск, на данный момент на стадии оформления документы родственников других погибших, которые также намерены обратиться в суд", - резюмировал Трунов.

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