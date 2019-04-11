//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Семья погибшего в авиакатастрофе в Эфиопии через суд требует от Boeing $50 млн

Семья погибшего во время авиакатастрофы в Эфиопии канадца подает в суд на компанию-производителя самолета Boeing 737 MAX

Об этом рассказал адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы истцов, передает ЭП со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

После авиакомпании Ethiopian Airlines, в которой умер гражданин Канады, семья погибшего обратилась в окружной суд округа Кук в Чикаго (США) с иском к фирме-производителю авиалайнера о возмещении вреда.

"Требования заявлены о компенсации ущерба в размере $50 млн", - сообщил адвокат.

По его словам, у погибшего 54-летнего бухгалтера и главы фонда "Кенийских граждан в Калгари" остались жена и трое детей.

"Это первый иск, на данный момент на стадии оформления документы родственников других погибших, которые также намерены обратиться в суд", - резюмировал Трунов.

Читайте также: Запрещенный Boeing. Как авиакатастрофа в Эфиопии скажется на перевозках в мире

  • Напомним, что в середине марта 2019 г. из-за катастрофы "Боинга 737 MAX 8" авиакомпании Ethiopian Airlines в Аддис-Абебе погибли 157 человек.

  • В октябре прошлого года произошла авария пассажирского самолета аналогичной модели в Индонезии. Жертвами той катастрофы стали 189 человек. Власти Эфиопии заявили, что по результатам расшифровки черных ящиков между этими двумя авиакатастрофами обнаружены сходства.

  • Китай запретил использовать Boeing 737 после авиакатастрофы.

  • Индонезия, Австралия, Сингапур и Мексика также отказались от использования Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии.

  • Президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9.

  • Украина также запретила самолет Boeing 737 MAX после трагедии в Эфиопии. Компания Boeing поддержала запрет на полеты 737 Max.

  • В компании Boeing заявили, что обновили программное обеспечение самолетов модели 737 MAX.

  • Впоследствии президент корпорации Boeing Деннис Мюленбург официально признал , что катастрофы самолетов Boeing-737 MAX в Индонезии и Эфиопии произошли за некорректной работы программного обеспечения.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 апреля, 2019 четверг

больше новостей

11 апреля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать