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СБУ схватила полицейского, который "сливал" спецслужбам РФ секретную информацию о МВД и ВСУ

Сотрудник ГУ Нацполиции сотрудничал с российскими спецслужбами и передавал им секретную информацию МВД, Нацполиции, информацию о расположении военных подразделений в Харьковской области, а также о подразделениях, участвующих в АТО и ООС

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленник передавал куратору из РФ данные о составе сил, которые занимаются территориальной обороной, укомплектованием частей службы охраны порядка, мобилизационными планами спецформирований Национальной полиции и тому подобное.

Полицейский также собирал информацию о патриотически настроенных жителях Харьковского региона. Эту "подборку" материалов он назвал "Нацисты и их пособники в г. Харьков". В этой "сборке" есть активисты общественных политических объединений, волонтерских движений, добровольцы Национальной гвардии, участники АТО и другие.

Оперативники спецслужбы установили, что украинского полицейского завербовал офицер российской разведки, когда тот находился в городе Белгород (РФ) из-за того, что полицейский лояльно относился к политике власти РФ.

Для связи и передачи собранных сведений использовали программы шифрования электронных сообщений, а также личные встречи на территории Белгородской области РФ. При пересечении границы полицейский рассказывал украинским пограничникам, что едет "на 2-3 дня к родственникам".

9 апреля контрразведчики СБУ задержали злоумышленника.

Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли магнитные носители информации с грифом ограничения доступа, а также компьютер, на котором обрабатывались разведывательные сведения.

 

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