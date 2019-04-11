Российский оппозиционер заявил, что получил статус беженца в Украине
Об этом он сказал на видео, размещенном на Youtube-канале, передает Интерфакс-Украина.
"Стоим в Государственной миграционной службе Украины. Официально заявляю, что получил статус беженца на территории Украины", - сказал Белецкий.
Он сообщил, что находится в Украине более полутора лет, а процесс получения статуса беженца занял около 11 месяцев, что, по его мнению, "достаточно быстро".
"Естественно, СБУ Украины проводило проверки по мне. Я думаю, что Миграционная служба следила за моей политической деятельностью, и я уверен, что они оценили мой информационно-медийный вклад в укрепление целостности Украины", - сказавв российский оппозиционер.
Белецкий также сказал, что сейчас имеет все права гражданина Украины за исключением права избираться. Украинское государство обязуется защищать его и не выдавать России, также он имеет право выезжать в любую страну - участницу ООН, где также не может быть выдан РФ.
Он сообщил, что намерен представлять за рубежом российскую оппозицию. А через 3 года планирует получить украинское гражданство.
- По информации СМИ, Билецкий в России в 2017 году участвовал в нескольких акциях, организованных российским оппозиционером Алексеем Навальным. А в июле 2017 г. после начала арестов членов групп "Артподготовка" и "Новая оппозиция" сбежал в Украину.
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