Российский оппозиционер заявил, что получил статус беженца в Украине

11 апреля, 2019, 19:09

Российский оппозиционер Иван Белецкий сообщил, что официально получил политическое убежище в Украине и через три года планирует получить украинское гражданство

Об этом он сказал на видео, размещенном на Youtube-канале, передает Интерфакс-Украина.

"Стоим в Государственной миграционной службе Украины. Официально заявляю, что получил статус беженца на территории Украины", - сказал Белецкий.

Он сообщил, что находится в Украине более полутора лет, а процесс получения статуса беженца занял около 11 месяцев, что, по его мнению, "достаточно быстро".

"Естественно, СБУ Украины проводило проверки по мне. Я думаю, что Миграционная служба следила за моей политической деятельностью, и я уверен, что они оценили мой информационно-медийный вклад в укрепление целостности Украины", - сказавв российский оппозиционер.

Белецкий также сказал, что сейчас имеет все права гражданина Украины за исключением права избираться. Украинское государство обязуется защищать его и не выдавать России, также он имеет право выезжать в любую страну - участницу ООН, где также не может быть выдан РФ.

Он сообщил, что намерен представлять за рубежом российскую оппозицию. А через 3 года планирует получить украинское гражданство.