Россия в ночь подсчета голосов пыталась вмешаться в системы ЦИК, - МВД

11 апреля, 2019, 21:11

Россия пыталась вмешаться в системы Центральной избирательной комиссии в ночь подсчета голосов по итогам первого тура выборов президента

Об этом сказал глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

"Мы дали нашим соседям не так много возможностей с технической стороны вмешиваться в избирательный процесс. Вместе с тем, в ночь подсчета голосов мы фиксировали попытки вмешательства в нашу систему через киберугрозы. Это были не массированные атаки. Они исследовали возможности наших систем. Но они у нас надежные, здесь можно поблагодарить коллег из Госспецсвязи, СБУ и киберполиции", - заявил он.