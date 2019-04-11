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Россия в ночь подсчета голосов пыталась вмешаться в системы ЦИК, - МВД

Россия пыталась вмешаться в системы Центральной избирательной комиссии в ночь подсчета голосов по итогам первого тура выборов президента

Об этом сказал глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

"Мы дали нашим соседям не так много возможностей с технической стороны вмешиваться в избирательный процесс. Вместе с тем, в ночь подсчета голосов мы фиксировали попытки вмешательства в нашу систему через киберугрозы. Это были не массированные атаки. Они исследовали возможности наших систем. Но они у нас надежные, здесь можно поблагодарить коллег из Госспецсвязи, СБУ и киберполиции", - заявил он.

  • Ранее сообщалось, что Россия начала вмешательства в украинский избирательный процесс. Она пытается вмешаться в информационное пространство, нарушает кибербезопасность, прибегает к политическим и технологическим манипуляциям.
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