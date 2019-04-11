Россия сделала второй шаг к изолированному "суверенному интернету"
Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.
Главной задачей этой инициативы называют обеспечение надежной работы российского сегмента интернета на случай сбоев или целенаправленного масштабного внешнего воздействия.
В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроект "подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 Стратегии национальной кибербезопасности США", в которой Россию обвинили в совершении хакерских атак.
"В проекте закона определяются необходимые правила маршрутизации трафика, организуется контроль за их соблюдением, создается возможность для минимизации передачи за границу данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи", - говорится в сообщении.
Государственные и муниципальные органы и учреждения обяжут вести электронную переписку в т. ч. с гражданами и организациями "в соответствии с правилами и принципами, установленными нацстандартами РФ в области криптографической защиты информации".
Координировать обеспечение устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета на территории России будет Роскомнадзор.
"Предусматривается возможность установки на сетях связи техсредств, определяющих источник передаваемого трафика", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти техсредства смогут фильтровать трафик и блокировать запрещенные в России ресурсы.
Согласно российскому законодательству, рассмотрение законопроектов Госдумой осуществляется в трех чтениях.
Читайте также
-
5 апреля, 2019 Виталий Портников: Анализы вместо намерений
-
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-
Читайте также
-
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин