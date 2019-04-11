Ракетное и стрелковое оружие, бронетанковая техника. Минобороны выделит 11,5 млрд на армию

11 апреля, 2019, 16:07

Министерство обороны в этом году направит 11,5 млрд грн на закупку и модернизацию военной техники

Об этом на брифинге сообщил заместитель директора Департамента финансов Министерства обороны Сергей Винник, передает УНИАН.

"За эти средства планируется поставить более 1600 единиц техники и вооружения. Имеется в виду автомобильная техника, бронетанковая техника, техника связи. Более 270 единиц ракетного вооружения, более 3000 единиц стрелкового вооружения", - сказал он.

Кроме того, за эти средства планируется профинансировать более 20 исследовательских работ. Что касается капитального ремонта военной техники и вооружения, то в этом году на это направление заложено 4 миллиарда гривень. За эти средства планируется отремонтировать более 5000 единиц военной техники.

