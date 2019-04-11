//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Подстава". Авторы видео, где Зеленского сбивает грузовик, отрицают причастность Порошенко

Видео, на котором Владимира Зеленского сбивает грузовик, может быть актом диверсии со стороны некоторых сотрудников ресурса "Европейское будущее Украины"

Об этом РБК-Украина рассказали представители ресурса.

"Еще нет достоверной информации. Это может быть какое-то основание. Поэтому пока не можем комментировать ... Это видео сделал какой-то волонтер, а администратор [который занимается каналами в Telegram и Viber] решил залить его", - рассказали в команде "Европейского будущего Украины ".

При этом добавили, что никакого отношения сам Петр Порошенко и его предвыборный штаб к этому скандальному ролику не имеют - он был создан и залит в социальные сети без их ведома.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 апреля, 2019 четверг

больше новостей

11 апреля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать