"Подстава". Авторы видео, где Зеленского сбивает грузовик, отрицают причастность Порошенко

11 апреля, 2019, 18:23

Видео, на котором Владимира Зеленского сбивает грузовик, может быть актом диверсии со стороны некоторых сотрудников ресурса "Европейское будущее Украины"

Об этом РБК-Украина рассказали представители ресурса.

"Еще нет достоверной информации. Это может быть какое-то основание. Поэтому пока не можем комментировать ... Это видео сделал какой-то волонтер, а администратор [который занимается каналами в Telegram и Viber] решил залить его", - рассказали в команде "Европейского будущего Украины ".

При этом добавили, что никакого отношения сам Петр Порошенко и его предвыборный штаб к этому скандальному ролику не имеют - он был создан и залит в социальные сети без их ведома.