"Подстава". Авторы видео, где Зеленского сбивает грузовик, отрицают причастность Порошенко
11 апреля, 2019, 18:23
Видео, на котором Владимира Зеленского сбивает грузовик, может быть актом диверсии со стороны некоторых сотрудников ресурса "Европейское будущее Украины"
Об этом РБК-Украина рассказали представители ресурса.
"Еще нет достоверной информации. Это может быть какое-то основание. Поэтому пока не можем комментировать ... Это видео сделал какой-то волонтер, а администратор [который занимается каналами в Telegram и Viber] решил залить его", - рассказали в команде "Европейского будущего Украины ".
При этом добавили, что никакого отношения сам Петр Порошенко и его предвыборный штаб к этому скандальному ролику не имеют - он был создан и залит в социальные сети без их ведома.
- Ранее сообщалось, что в штабе Владимира Зеленского обиделись на обнародованный в Telegram-канале "Европейское будущее Украины" видеоролик, в котором его якобы сбивает фура и появляется "белая дорожка".
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