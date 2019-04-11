Путин пытается "посадить на шпагат" страны НАТО и всю демократию, - Полторак
11 апреля, 2019, 15:03
Российский президент Владимир Путин и в дальнейшем будет создавать опасные конфликты
Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает Укринформ.
"Никакого сомнения нет в том, что Российская Федерация и Путин будет продолжать создавать опасные конфликты. Более того, он пытается посадить на шпагат страны НАТО и всю демократию. Он это делает давно, и если бы мы попытались спрогнозировать его действия, это ни к чему не приведет. Нам просто надо делать выводы из истории", - подчеркнул он.
Министр отметил, если бы своевременно была реакция на оккупацию Приднестровья и оккупацию Грузии, не было бы конфликтов в Украине, Сирии, Ливии и других странах мира.
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